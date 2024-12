Minas vira no último quarto e vence Quimsa com autoridade

Depois de estrear com vitória diante do Biguá, do Uruguai, o Minas encontrou mais dificuldades diante do Quimsa, da Argentina, na noite deste sábado. O atual líder do NBB ficou a maior parte do tempo atrás do placar, mas deu show no último quarto, conseguiu a virada e venceu com autoridade por 84 a 73.

+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP

Danilo Fuzaro foi o cestinha do Minas com 17 pontos, Luis Montero marcou 14 e Paranhos fez 11. Do lado do Quimsa, Perez marcou 20 e Romano 18. Apesar de ter os dois maiores pontuadores da partida, a equipe argentina não foi capaz de controlar a reação da equipe brasileira e levou a virada.