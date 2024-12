De virada, Sesi Franca vence o Córdoba na estreia da BCLA

O Sesi Franca garantiu a vitória na estreia da Champions League das Américas neste sábado (14) ao superar o Instituto de Córdoba por 81 a 76, em duelo válido pela fase de grupos. Com o triunfo, a equipe brasileira assume a liderança do Grupo D.

PRÉ-JOGO

O Sesi Franca chegou embalado para o confronto. A equipe vinha de uma vitória no último sábado (7) contra o União Corinthians, pela NBB, por 92 a 72. Com o resultado, o time se instaurou de vez no top-5 da competição com 24 pontos somados.

O JOGO

O duelo começou equilibrado, com as equipes se alternando no placar durante o primeiro quarto. Apesar do esforço do time brasileiro, o Córdoba terminou o período na frente, vencendo por 21 a 18. No segundo quarto, o equilíbrio permaneceu, com ambas as equipes apostando em defesas sólidas. Após um longo período sem pontos, Didi Louzada empatou o jogo para o Sesi Franca, mas os argentinos levaram a melhor novamente, fechando o período em 20 a 17 e indo para o intervalo com vantagem de 41 a 35.