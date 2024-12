Corinthians e Unifacisa vencem em noite de homenagens

Em noite marcada pelas homenagens ao ídolo Amaury Pasos, capital paulista movimenta NBB. O Corinthians, time em que o bicampeão mundial era ídolo, recebeu o Fortaleza e venceu, por 92 a 83. O São Paulo e o Pinheiros, também em casa, repetiram as homenagens, mas não o desempenho do time alvinegro, perdendo para União Corinthians e e Unifacisa, respectivamente.

No Ginásio Wlamir Marques, vitória tranquila do Corinthians, que bateu o vice-lanterna Fortaleza e subiu para a 14ª colocação. Essa foi a 5ª vitória do Timão em 13 jogos no NBB. Apesar de início instável, Corinthians segue na zona de classificação para os playoffs com boa margem para o 17º colocado, o próprio Fortaleza. Com dois jogos a menos que a maioria dos times da competição, o alvinegro poderia chegar até o São José, na 10ª colocação, se vencesse os dois. O cestinha da partida foi Victão, com 20 pontos.

No Ginásio do Morumbi, no mesmo horário, o São Paulo conheceu a sexta derrota nas últimas nove partidas, ao perder para o União Corinthians por 80 a 70. Apesar da fase negativa, segue na sétima colocação, com 8 vitórias em 14 jogos. Antes da má fase, vale lembrar que o tricolor liderava a liga em início perfeito, com 100% de aproveitamento nas 5 primeiras partidas. Já o União, venceu a oitava e encostou no Pinheiros, primeiro dentro da zona de classificação para a Copa Super 8. A diferença entre os dois agora é de uma vitória.