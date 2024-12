Com Trae Young e sem Curry, Copa NBA conhece seus últimos semifinalistas

Na primeira fase, elas se enfrentam entre si, com quatro jogos para cada time, em confrontos válidos para o calendário e a tabela tradicional do campeonato. Classificam-se os melhores de cada grupo e o melhor segundo colocado de cada uma das conferências.

O Atlanta Hawks se juntou ao Bucks na primeira semifinal ao vencer o New York Knicks, no Madison Square Garden, em Nova Iorque. Atrás do placar ao final da primeira metade da partida, Trae Young e companhia fizeram terceiro quarto inspirado para virar e despachar os donos da casa. Inclusive, somando toda a partida, foi o único quarto com vitória do time de Atlanta. De'Andre Hunter foi o cestinha, com 24 pontos, dois a mais que o astro Trae Young.

A mesma coisa quase aconteceu na outra partida da noite. Com polêmicas sobre arbitragem, Houston Rockets abriu vantagem contra o Golden State Warriors no primeiro tempo da partida, mas viu Stephen Curry liderar o time de São Francisco para uma virada no terceiro quarto. A diferença é que, no fim, brilhou a estrela do turco Alperen Sengun, que decidiu para o time da casa e venceu o jogo por 91 a 90. O Rockets enfrenta agora o Oklahoma City Thunder.

As semifinais acontecem na noite de sábado, dia 14. Na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Bucks e Hawks jogam valendo vaga na grande final às 18h30, e na sequência, às 22h30, OKC Thunder e Rockets decidem a outra vaga na mesma quadra. A grande final está marcada para a próxima terça-feira, dia 17, também em Las Vegas.