Damiris Dantas é a cestinha na derrota do Botas na Liga Turca

Neste sábado (7), a 11ª rodada da Liga Turca de Basquete Feminino contou com a presença de Damiris Dantas em quadra. O Botas, equipe de Damiris, perdeu para o Galatasaray por 73 a 67. A brasileira destacou-se como a cestinha do jogo, marcando 17 pontos e pegando 7 rebotes em 33 minutos e 5 segundos. Pelo time adversário, a alemã Julie Vanloo foi a terceira maior pontuadora, com 15 pontos.

O primeiro quarto começou com o Galatasaray dominando levemente, abrindo 5 a 3 e atingindo sua maior vantagem, 14 a 10. O Botas da brasileira Damiris então reagiu, virou o placar para 14 a 15 e manteve a liderança até o final do quarto, fechando em 17 a 19. No início do segundo quarto, o Galatasaray virou o jogo, abrindo 24 a 19 e 28 a 23. Para fechar a primeira metade, os times se alternaram na liderança, e foram para o intervalo com o placar empatado em 36 a 36.

No início do terceiro quarto, o Galatasaray se impôs e assumiu a liderança, abrindo uma diferença de seis pontos logo no começo. A equipe soube administrar a vantagem e chegou a ampliar para oito pontos. O Botas tentou reduzir a diferença, mas sem sucesso, e o Galatasaray terminou o quarto com 57 a 50. No último quarto, o Botas melhorou seu desempenho e reduziu a diferença no placar, mas sempre esteve atrás. O jogo seguiu equilibrado, e a equipe de Damiris conseguiu empatar em 67 a 67. No entanto, o Galatasaray marcou seis pontos consecutivos e garantiu a vitória por 73 a 67.