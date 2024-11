Minas vence Flamengo no Maracanãzinho em duelo de líderes

O cestinha da partida foi Alexey, dos mandantes, com 24 pontos, além 4 rebotes e 6 assistências. Quem guiou o KTO Minas para a vitória foi Montero, com 17 pontos, 8 rebotes e 3 assistências.

Início equilibrado e troca de liderança

O primeiro quarto foi de vantagem rubro-negra, liderados pela pontaria de Alexey nas bolas de 3. Com 75% de aproveitamento no quesito em 4 tentativas, Alexey anotou 9 pontos que guiaram o Flamengo a vitória parcial na primeira etapa da partida, por 21 a 19. Pelos lados do KTO Minas, foi Paranhos que começou com tudo, anotando 8 pontos para a equipe mineira.

No segundo quarto, o Flamengo chegou a abrir ligeira vantagem de 27 a 22, mas viu o Minas crescer na parcial e ir para o intervalo com a vantagem no placar. Montero ajudou os visitantes a virarem o placar com duas bolas de três, na parcial de 17 a 14 para os mineiros, que agora lideravam por 36 a 35.

Minas desequilibra no fim e abre vantagem

A volta do intervalo foi marcada pelo mesmo equilíbrio da primeira metade da partida. Assim como o primeiro quarto da partida, vantagem do Flamengo na 3ª parcial. Ruan, Willians e Alexey lideraram os cariocas para uma nova virada, agora para o time da casa, que foram para o último quarto com vantagem de 1 ponto, com 58 a 57.