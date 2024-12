Bauru Basket mais uma e encosta na vice-liderança

Apesar da derrota, a Unifacisa teve o cestinha da partida: Serjão, com 18 pontos.

Pelos lados do Bauru, Andrezão e Alex anotaram duplo-duplo. O primeiro saiu da partida com 18 pontos e 10 rebotes, enquanto o ídolo bauruense recém homenageado pela cidade anotou 10 pontos e 10 rebotes.

Bauru vence no fim

A primeira metade da partida foi marcada por domínio bauruense, que teve 19 a 13 no primeiro quarto e chegou a abrir 12 pontos de diferença no segundo. A situação que parecia confortável para o Dragão, ficou equilibrada quando a Unifacisa diminuiu, empatou a segunda parcial, e levou a partida para o intervalo com apenas 6 pontos de diferença.

No início do terceiro quarto, o time visitante passou a frente do placar, fazendo um excelente começo de parcial e abrindo 4 pontos de vantagem. Mesmo fazendo 22 pontos (a maior pontuação de um único quarto na partida), a Unifacisa foi ao último quarto com um ponto de desvantagem, perdendo por 56 a 55.

No quarto decisivo, até o momento em que o cronômetro marcava 2:26 para o final do jogo, a parcial ficou em 6 a 6. Numa bola de três, Pedro abriu a vantagem do time da casa para quatro. No minuto final, mais cinco pontos bauruenses deram a vitória para o Dragão.