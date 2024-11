Campinas vence Santo André e sai na frente nas finais

A primeira partida das finais da Divisão Especial Feminina do Campeonato Paulista 2024 de basquete foi digna do encontro entre duas grandes equipes. Brigado e nervoso, o jogo 1 da série melhor de três teve vitória do Unimed Campinas sobre a A.D Santo André por 74 a 68, na noite desta sexta-feira (29/11), no Ginásio do Tênis Clube Campinas.

Com o resultado, Campinas joga por mais uma vitória na próxima segunda-feira (02/12), no Ginásio Municipal Parque Celso Daniel, em Santo André, para ser a campeã Paulista no ano do centenário da FPB. Em caso de vitória de Santo André, a decisão do título ficará para o jogo 3, marcado para a quarta-feira (04/12), também no Celso Daniel.

O jogo

Pela qualidade das duas equipes, esperava-se um maior equilíbrio no primeiro quarto do jogo em Campinas. Porém, o que se viu foi uma atuação muito contundente do Unimed Campinas. Desconcentradas, as meninas de Santo André foram ineficientes no ataque, com suas jogadoras errando muitos arremessos, enquanto na defesa não conseguiam parar a rápida movimentação das adversárias, o que resultou em um ótimo aproveitamento das donas da casa. Ao final do período, o placar marcava surpreendentes 27 a 9 para Campinas.