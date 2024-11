Com virada no fim, União Corinthians bate Mogi no NBB

O União Corinthians voltou a vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe gaúcha vinha de três derrotas seguidas e parecia que o time iria perder novamente nesta quarta-feira (27). Mas com uma virada no último minuto do jogo, o União derrotou Mogi das Cruzes por 85 a 82. Com o resultado, o time do Rio Grande do Sul agora tem seis vitórias em 10 jogos e está na sexta posição do NBB. Já o Mogi segue nas últimas colocações, em 17º lugar.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar no primeiro quarto. O União Corinthians teve mais chances no ataque, mas errou muitos arremessos. Mesmo assim, a equipe gaúcha ganhou a parcial por 22 a 21. Dominando o garrafão, o União conseguiu se manter na frente durante o segundo quarto, com a defesa novamente dando pouco espaço para o ataque de Mogi. Assim, o jogo foi para o intervalo com os gaúchos liderando por 42 a 38.

Mas a partida virou no terceiro quarto. O União Corinthians caiu de rendimento no ataque, errando muitos arremessos de quadra. Do outro lado, Mogi das Cruzes acertou alguns arremessos cruciais do perímetro para passar na frente. O time paulista chegou a ter 14 pontos de vantagem no começo do último quarto. Mas a diferença foi caindo até uma cesta de Duane Johnson no minuto final colocar o União na liderança. Com mais dois lances livres, a equipe garantiu a vitória por três pontos.