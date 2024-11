Botas, de Damiris Dantas, perde para o líder da Liga Turca

Na volta do segundo tempo, o Botas perdeu a sua vantagem de uma forma doída. A equipe aumentava sua vantagem e, naquele momento, fazia 53 a 38, mas sofreu 16 pontos consecutivos e saiu perdendo. No que era para ser o último quarto, o Botas chegou a abrir 66 a 58 faltando apenas 2m55 para o apito final, porém a equipe sofreu o empate do Emlak.

A equipe, que vinha bem em todos os quatro quartos, não aguentou no período adicional para decidir o time vencedor e perdeu por 81 a 75.

Damiris fez um grande jogo, conseguindo 26 pontos, oito rebotes e duas assistências. A brasileira foi a melhor cestinha de sua equipe e contando todas as jogadoras da partida ficou atrás apenas da norte-americana Jessica Thomas, que pontuou 27 vezes.

TABELA E AGENDA

Amargando seu quinto resultado negativo, o Botas se mantém em 5º lugar com 11 pontos, tendo três vitórias em oito jogos. A equipe de Damiris está na mesma situação do Tarsus, 6º colocado. Por fim, o compromisso seguinte do Botas pelo Campeonato Turco é contra o Galatasaray, no dia 7 de dezembro, em um sábado.