Warriors vencem Hawks e assumem a liderença no Oeste

Tem novo líder na Conferência Oeste da NBA! Nesta madrugada de quinta-feira (21), o Golden State Warriors derrotou o Atlanta Hawks por 120 a 97 e assumiu de vez o primeiro lugar do Oeste. A equipe de São Francisco agora tem uma campanha de 11 vitórias e apenas três derrotas, ultrapassando o Oklahama City Thunder que tem 12 triunfos e quatro reveses.

Após ficar sem minutos nas últimas semanas, o brasileiro Gui Santos enfim voltou a atuar na NBA. Ao final da partida, o brasileiro entrou por pouco mais que dois minutos em quadra e pegou um rebote. Os grandes destaques da vitória foram Stephen Curry e Andrew Wiggins. O armador terminou a partida com 23 pontos, quatro rebotes e oito assistências, enquanto o ala foi o cestinha do jogo com 27 pontos, além de pegar sete rebotes e dar quatro assistências.

Pelo lado dos Hawks, Jalen Johnson foi o principal destaque da equipe, tendo uma boa atuação nos dois lados da quadra. O jovem ala-pivô, de 22 anos, anotou um duplo-duplo com 15 pontos 14 rebotes e quatro assistências.