Boston Celtics encerra a sequência invicta do Cleveland Cavaliers na NBA

As duas equipes não decepcionaram e fizeram um grande jogo no TD Garden, em Boston. Os protagonistas de cada time não se esconderam da partida e entregaram mais de 30 pontos cada. Donovan Mitchell, dos Cavaliers, liderou o box score com 35 pontos, além de pegar oito rebotes e dar três assistências. Já do lado celta, Jayson Tatum brilhou com 32 pontos, 12 rebotes e sete assistências.

O jogo

Quem viu o primeiro tempo da partida pode ter levado um susto. Com o apoio caloroso da torcida, o Boston Celtics teve um início fulminante e atropelou os rivais nos dois primeiros quartos. Assim, os celtas foram para o intervalo com 17 pontos de vantagem sobre os Cavaliers, em 65 a 48.

Mas os Cavs não iriam deixar barato a vitória e buscaram uma grande reação na volta para o segundo tempo. Os Cavaliers anotaram 40 pontos somente no terceiro período e deixaram a diferença em apenas cinco pontos no final do quarto. A reação se manteve no período final, mas os Celtics lutaram posse a posse para se manter à frente no placar e sair com a vitória em 120 a 117.