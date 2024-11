Unifacisa bate São Paulo e volta a vencer no NBB

Após cinco derrotas consecutivas a Unifacisa enfim voltou a vencer no NBB. Jogando em casa, na Arena Unifacisa, em Campina Grande,a equipe paraibana derrotou o São Paulo por 88 a 84 e conquistou a segunda vitória em onze jogos na atual temporada. Por outro lado, o clube paulista amargou a terceira derrota em dez partidas na competição.

O pivô Serjão foi o principal destaque do triunfo do Unifacisa, ficando perto de anotar um duplo-duplo. O jogador teve 13 pontos, nove rebotes e quatro assistências no jogo. Enquanto, pelo lado do São Paulo, o Ricardo Fischer foi o melhor em quadra, com 21 pontos (com impressionatens 91,3% de aproveitamento em arremessos), três rebotes e oito assistências.

A derrota deixa o São Paulo na quarta colocação do NBB 2024/2025, atrás do Minas (10v e 1d), Flamengo (10v e 2d) e Brasília (8v e 3d). Já a Unifacisa saiu da laterna da tabela e agora ocupa o 15º posto.