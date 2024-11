Lucas Atauri é convocado após Raulzinho pedir dispensa

Raulzinho, armador do Pinheiros e do Brasil, pediu dispensa das disputas de eliminatórias do AmeriCup 2025 segundo nota divulgada neste domingo (17) pela Confederação Brasileira de Basquete. Desse modo, no lugar do armador, Lucas Atauri foi chamado para jogos no contra Uruguai e Panamá no Mangueirinho, em Belém, no Pará, nos dias 21 e 24 de novembro.

Raulzinho, que está jogando no Pinheiros na atual temporada do NBB, pediu dispensa das partidas por motivos pessoais. Assim, o técnico Aleksandar Petrovic chamou Lucas Atauri, ala do Paulistano, para compor a lista de 13 jogadores.

Com a atual campanha nas eliminatórias, o Brasil já está virtualmente classificado à AmeriCup de 2025, que acontecerá no mês de agosto, na Nicarágua. Desse modo, o time pode confirmar matematicamente sua vaga com vitórias no Mangueirinho diante da sua torcida. Depois dos dois compromissos, a seleção ainda terá pela frente dois duelos fora de casa, também contra Uruguai e Panamá.