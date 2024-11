São José vence o Mogi e dá sequência ao bom momento no NBB

Após começar a temporada com seis derrotas o São José enfim mostrou para que veio no NBB. A vitória desta sexta-feira (15) diante do Mogi é terceira nos últimos quatro jogos, com triunfos sobre o atual tricampeão da liga Sesi Franca e o São Paulo. A boa atuação na partida de hoje rendeu um placar elástico de 89 a 79.

+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP O pivô Victor Leal foi o principal destaque do São José em quadra, anotando 24 pontos, sete rebotes e três assistências. Ao lado dele, o ala-pivô Douglas também fez ótim a partida com direito a um duplo-duplo de 20 pontos e 10 rebotes. Enquanto isso, Moreira foi o melhor do Mogi, com 18 pontos e 11 rebotes. Jogando em casa, no Ginásio Linneu de Moura, o São José começou quente na partida e logo abriu 19 a 12 no placar. O Mogi reagiu no quarto seguinte e diminuiu a diferença para apenas três pontos, em 38 a 35. No entanto, o time da casa voltou melhor para o terceiro período, anotando 28 pontos e sofrendo 16. Assim, a equipe joseense pôde jogar confortavelmente o último quarto e apenas administrar a vantagem para fechar a vitória.