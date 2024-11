Em final emocionante, São Paulo bate Fortaleza fora de casa

Ainda com o mesmo gás, o time da casa começou o quarto período colocando 6 pontos de vantagem para o São Paulo, que passou a reagir. Uma bola de três, após uma cesta e falta, empatou a partida em 67 a 67.

O final da partida foi marcado por polêmicas. Com 3 pontos de vantagem, o Fortaleza cometeu falta antidesportiva e colocou o São Paulo na linha do lance livre com a posse posterior. Com a bola, após tentativa pra 3, Renan pegou rebote defensivo mas pisou na linha, dando a posse novamente aos visitantes.

Fischer acionou Faverani, que sofreu falta controversa, para desespero do Fortaleza. Ele converteu o primeiro, errou o segundo e contou com mais uma falta do time mandante para ter outros dois chutes na linha do lance livre. Virada do tricolor paulista.

Na sequência, o Carcalaion também teve dois lances livres, convertendo o apenas o primeiro e levando a partida para a prorrogação.

Prorrogação

Com duas exclusões do Fortaleza, o São Paulo abriu bem o overtime colocando 7 pontos de vantagem. O tricolor cearense tentou ensaiar reação e cortou 6 pontos da diferença. Nas últimas duas ações da partida, mais emoção: Faverani errou dois lances livres e deu a bola do jogo para o Fortaleza, que com Léo Abreu recuperado da torção, errou chute de três, no estouro do cronômetro.