Eficiente, Minas vence União Corinthians e mantém topo do NBB

Dois times que estão entre os primeiros colocados do Novo Basquete Brasil 2024/25 (NBB) se enfrentaram nesta quinta-feira (14). Em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, o União Corinthians recebeu o KTO Minas na Arena Univates. Mesmo fora de casa, o clube minastenista derrotou o gaúcho, por 89 a 71, e manteve a liderança da competição nacional, com 90% de aproveitamento dos pontos. Após dez partidas, o time mineiro soma nove vitórias e apenas uma derrota.

Quatro atletas do Minas se destacaram na vitória como visitante pelo NBB. O ala Fuzaro liderou a pontuação da equipe comandada pelo técnico Leonardo Costa com 17 pontos. Mais três jogadores alcançaram dois dígitos em cestas, com o pivô estadunidense Hollowell, com 14, o armador Scott Machado, 11, e o pivô Wini Silva, dez. Este último, jovem de 19 anos e natural de Altamira, no Pará, deixou a quadra com duplo-duplo, pegando dez rebotes.

Antes na terceira posição, o União Corinthians caiu para sexto lugar do NBB com a derrota. O clube gaúcho está agora com 62,5% de aproveitamento dos pontos. São cinco triunfos e três resultados negativos em oito partidas disputadas. Com 19 pontos, o pivô Dikembe finalizou o confronto como líder em pontos. O jogador também se destacou nos rebotes, com 12 bolas recuperadas, sendo dez defensivas e duas ofensivas. O ala-armador Vezaro foi bem apesar da derrota e marcou 11 pontos.