Reynan substitui Didi nas partidas pelas Eliminatórias da AmeriCup

Com uma lesão muscular no quadril esquerdo, o ala-armador Didi Louzada ficará fora das partidas contra Uruguai e Panamá pelas Eliminatórias da AmeriCup de 2025, no Mangueirinho, em Belém-PA. Para o seu lugar, o técnico Aleksandar Petrovic convocou o jovem Reynan dos Santos, jogador do Pinheiros. Os confrontos acontecerão nos dias 21 e 24 de novembro.

Reynan possui passagens marcantes pela categoria de base da seleção brasileira, sendo campeão do Sul-Americano Sub-17, vice da Copa América Sub-18 e integrante do elenco que disputou a Copa do Mundo Sub-19. Além disso, o jovem conquistou o título do Global Jam de 2022. Outro que entrou na convocação foi o pivô Ruan Miranda, do Flamengo, substituindo o lesionado Lucas Dias, do Sesi Franca.

A apresentação da seleção brasileira está marcada para acontecer no dia 18 de novembro. O primeiro jogo será no dia 21, contra o Uruguai. Logo depois, no dia 24, o Brasil encara o Panamá. As partidas desta janela ocorrerão às 20h (no horário de Brasília), ambos com transmissão ao vivo na ESPN.