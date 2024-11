NBB: Fla amassa União Corinthians e pressiona o Minas

Vindo de derrota para o São Paulo, a equipe do Flamengo retornou ao caminho das vitórias no NBB, e em grande estilo. Diante do União Corinthians, o Rubro-Negro quase chegou ao 100 pontos no triunfo de 95 a 77 nesta segunda-feira (11).

Com um primeiro tempo avassalador, marcando 59 pontos, o Flamengo não sofreu para derrotar o União Corinthians e liderou do começo ao fim da partida. Destaque para o cestinha Gui, que anotou 20 pontos, pegou três rebotes e deu três assistências.

Ruan ajudou com mais 16 pontos, Williams 14, Jonatan 12 e Balbi com mais 11 pontos. Sem falar no duplo-duplo de Alexey, com 10 pontos e incríveis 13 assistências.