NBA: Kevin Durant é mais um astro a se machucar no início da temporada

Líder da Conferrência Oeste da NBA, o Phoenix Suns vai ter que se virar sem Kevin Durant, seu principal jogador, por pelo menos duas semanas, segundo a ESPN norte-americana. Mas a equipe do Arizona não é a única a perder sua estrela neste início de temporada.

O armador Ja Morant, astro do Memphis Grizzlies, e o pivô Zion Williamson, estrela do New Orleans Pelicans, também vão desfalcar suas equipes. Morant tem uma luxação posterior do quadril, além de múltiplas distensões musculares pélvicas e fica, no mínimo, uma semana fora. Zion tem uma distensão no tendão do joelho esquerdo e está fora por tempo indeterminado

Certamente, Kevin Durant é o que vai mais fazer falta. Os Suns são o melhor time do Oeste com oito vitórias em nove jogos e Durant já tem 36 anos, sendo que estreou na NBA em 2007.