Franca domina Corinthians e vence mais uma no NBB

O Sesi Franca visitou o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, e dominou o anfitrião, vencendo por 83 a 75 e levando sexta vitória no Novo Basquete Brasil 2024/2025. O jogo foi válido pela décima rodada da competição.

O jogo

Os times tiveram começo equilibrado até metade do primeiro quarto. Foi então que o Corinthians começou a abrir distância para o Franca, melhorando defensivamente e aproveitando chutes no garrafão. O time paulistano chegou a abrir 14 a 7. Mas o Franca conseguiu encostar no final do período, empatando em 14 a 14.

No segundo quarto, as bolas de três do Franca começaram a cair, e assim o time equilibrou o jogo e passou a frente com arremesso de três de Georginho. Desse modo, o time do interior de São Paulo passou a controlar o marcador, indo para o intervalo na vantagem de 37 a 31.