Brasil avança à semifinal do Sul-Americano Sub-15 Feminino

O Brasil está na semifinal do Campeonato Sul-Americano Sub-15 de basquete feminino, que acontece na Venezuela. Após um revés na segunda rodada contra a Argentina, a seleção brasileira reagiu na competição com uma vitória por 58 a 48 sobre o Uruguai. Com o resultado, as brasileiras terminaram em segundo lugar no grupo B e garantiram a vaga na próxima fase da competição.

No jogo anterior contra a Argentina no Sul-Americano, o Brasil teve um desempenho ofensivo ruim, acertando apenas oito arremessos de quadra na partida inteira. O ataque brasileiro melhorou nesta sexta-feira (8), com as uruguaias tendo que abusar das faltas para tentar impedir que o Brasil disparasse no placar. Com a alta quantidade de erros do Uruguai, a seleção brasileira conseguiu abrir uma boa vantagem no primeiro tempo e foi para o intervalo ganhando a partida por 35 a 17. As uruguaias reagiram no segundo tempo e conseguiram diminuir a diferença com algumas bolas de três pontos, mas foi insuficiente para conseguir uma virada.

Duas atletas comandaram o ataque brasileiro na partida. A pivô Julia Preis terminou com 22 de eficiência e um duplo-duplo, com 15 pontos e 16 rebotes. A cestinha do jogo foi a armadora Isabele Koerich com 17 pontios, além de seis rebotes e duas assistências. Do lado oposto, a ala Luciana Franca foi a principal jogadora do Uruguai na partida com 15 pontos.