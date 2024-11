Ituano bate Catanduva e sai na frente nas semis do Paulista

Em vantagem! Nesta terça-feira (5), o Ituano Basquete foi até São José dos Campos para vencer o Pontz São José por 71 a 54 e largar à frente na série de semifinal do Campeonato Paulista de basquete feminino. As equipes voltam a se encontrar no próximo sábdo (9), no Ginásio Prudentão.

O destaque do triunfo foi a camisa 9 do Ituano, Bleidão, que anotou um duplo-duplo com 17 pontos e 11 rebotes. Já pelo lado de São José, Lau Isaias foi a maior pontuadora da equipe com 11 pontos, além de pegar oito rebotes. Com o resultado positivo, o Ituano está a uma vitória da classificação para a final da competição.