Caboclo faz duplo-duplo, mas Hapoel Tel-Aviv perde na Eurocup

Time israelense de Bruno Caboclo, o Hapoel Tel-Aviv, perdeu para o Bahcesehir Kol da Turquia na tarde desta terça-feira (5) pela Eurocup de basquete masculino. O placar final foi de 90 a 82. Apesar da derrota, o brasileiro foi titular da partida e anotou 11 pontos, 10 rebotes e 2 assistências, mas não foi suficiente para virar marcador.

O primeiro quarto do do jogo foi controle do Bahcesehir Kol, tendo terminado o primeiro quarto com 22 a 20. Mas na segunda parcial, o Hapoel Tel-Aviv reagiu e virou o marcador, indo para o intervalo na frente por 44 a 38, com 24 pontos marcados no segundo quarto.

Porém depois do intervalo o time israelense parece ter desandado. Com apenas cinco pontos convertidos no início, viu os adversários virarem de vez o placar e irem para a última parcial na frente por quatro pontos. Finalmente, no último quarto, o Bahcesehir Kol só administrou a vantagem e controlou o jogo, dando números finais de 90 a 82.