Flamengo atropela Caxias e assume a liderança do NBB

Novo líder na área! Nesta segunda feira (4), o Flamengo recebeu o Caxias do Sul no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Dominante em casa, o clube carioca atropelou os visitante por 84 a 55 e assumiu a liderança do NBB. Outras duas partidas abriram a quinta rodada do campeonato, com vitórias do São José e Vasco da Gama.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

Com uma atuação coletiva impecável, o Flamengo não teve dificuldades para abrir grandes diferenças no placar da partida. Logo no primeiro período, o time rubro-negro aplicou 22 a 14. Em seguida, os cariocas anotaram mais 27 pontos, sofreram 16 e foram para o intervalo com 19 pontos de diferença. Na volta do intervalo, o Mengão não tirou o pé do acelerador e venceu as duas últimas parciais por 21 a 15 e 14 a 5 para fechar a partida com tranquilidade.