Toronto Raptors aposenta camisa 15 de Vince Carter em cerimônia emocionante

Vince Carter é o único jogador da NBA a atuar em quatro décadas diferentes. Ele jogou as primeiras seis de suas 22 temporadas na liga no Toronto Raptors. Em seu primeiro ano, 1999, foi eleito o novato do ano. No segundo, levou a franquia pela primeira vez aos playoffs, participou do All-Star Game e ganhou o concurso de enterradas.

No início de sua passagem pelo Toronto Raptors, Vince Carter era chamado de "Air Canadá" por conta do alto nível de suas enterradas. O jogador teve impacto profundo no basquete canadense, tendo inspirado uma futura geração de jogadores da NBA como Tristan Thompson, Cory Joseph e Kelly Olynyk.

Vince Carter deixou o Toronto Raptors numa controversa negociação com o New Jersey Nets em dezembro de 2004. Durante anos, a torcida da franquia não o via com bons olhos e costumava vai-lo ao vê-lo em quadra defendendo outra equipe. A animosidade foi encerrada quando em 2014, os Raptors, que estava comemorando seu 20º aniversário, homenagearam o jogador com um vídeo no intervalo do primeiro quarto de um jogo contra o Memphis Grizzlies.

Embora alguns fãs tenham vaiado no começo do vídeo, a maioria da multidão que lotava o ginásio logo se levantou e aplaudiu. O movimento emocionou Carter, que levantou os braços, bateu no coração e enxugou as lágrimas dos olhos. Durante a cerimônia que aposentou a camisa 15, o ex-jogador relembrou daquele momento. "Um dia que eu nunca esquecerei".

Vince Carter se aposentou do basquete em 2020 aos 43 anos. No mês passado, foi introduzido no Hall da Fama do basquete. Mais cedo, no sábado, um mural em homenagem a ele foi inaugurado no centro de Toronto.