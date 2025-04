Butler deixa quadra lesionado no primeiro quarto e Rockets empata série em 1 a 1

Mais do que a derrota, Jimmy Butler preocupou o Golden State Warriors ao sofrer uma queda forte ainda no primeiro quarto. O ala caiu de costas após disputar um rebote com Amen Thompson e foi sofreu uma contusão na pelve, deixando a partida com apenas oito minutos em quadra.

Apesar de ter convertido um lance livre após o lance, Butler demonstrou dores e pediu substituição pouco depois. Ele passará por uma ressonância magnética nesta quinta-feira para avaliar a gravidade da lesão. O Golden State confirmou sua ausência ainda no segundo quarto da partida.

Além do desfalque de Butler, o técnico Steve Kerr também precisou lidar com a limitação de Brandin Podziemski, que atuou apenas oito minutos no primeiro tempo por conta de um mal-estar provocado por algo que comeu. Com o armador listado como dúvida para retornar, Kerr recorreu a Jonathan Kuminga, fora da rotação desde o fim da temporada regular, e ao pouco utilizado Pat Spencer.

Equipes voltam a se enfrentar no sábado, dia 26, às 21h, no Chase Center. Na mesma arena, dois dias depois, na segunda-feira, acontece o jogo quatro da série, às 23h. O confronto volta para Houston no dia 30, às 17h. Os dois jogos finais, caso necessário, ainda não foram definidos.