NBA reabre investigação contra pivô do Los Angeles Lakers por violência doméstica

Por causa do incidente, Hayes chegou a ser preso e, em junho de 2022, foi sentenciado a três anos de liberdade condicional, 450 horas de serviço comunitário e um ano de aulas semanais sobre violência doméstica. A NBA, por sua vez, não deu nenhuma punição ao pivô. "Já houve uma extensa investigação na qual cooperamos com a liga e, quando essa investigação for reaberta, continuaremos a fazê-lo", disse um porta voz de Hayes à ESPN.

"Entendemos que a NBA tem uma política de tolerância zero contra violência doméstica e, portanto, a vítima acolhe qualquer investigação adicional sobre as ações de Hayes e cooperará com a investigação", disse um porta-voz de Jamora à ESPN.

Hayes assinou um contrato de dois anos e US$ 4,6 milhões com os Lakers em 2023. O pivô de 24 anos tem uma média de 5,0 pontos e 4,2 rebotes em 15,7 minutos por jogo pelos Lakers neste início de temporada.