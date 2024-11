Show de Anthony Davis e Lebron James recoloca Lakers no caminho das vitórias

Líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder continua invicto na temporada. A equipe chegou à quinta vitória ao massacrar o Portland Trail Blazers por 137 a 114. Foi a 13ª vitória seguida sobre o adversário, que se transformou em freguês nas últimas temporadas. O canadense Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque com 30 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Por fim, no jogo mais equilibrado da noite, o Minnesota Timberwolves venceu o Denver Nuggets por 119 a 116. Apesar da derrota de sua equipe, Nicola Jokic ficou perto do triplo-duplo ao marcar 26 pontos, dar 13 assistências e pegar nove rebotes. Companheiro do sérvio, Aaron Gordon foi o cestinha do jogo com 31 pontos. Mas os Wolves venceram com atuação destacada de Anthony Edwards, que fez 29 pontos e pegou oito rebotes.