Corinthians e Botafogo perdem e ficam longe dos líderes do NBB

O começo do NBB não é dos melhores para Corinthians e Botafogo. Os dois clubes sofreram neste sábado a segunda derrota consecutiva e estão longe da briga pelas primeiras colocações do campeonato nacional. O alvinegro carioca levou 88 a 70 do Paulistano, fora de casa, enquanto a equipe paulista foi derrotada no ginásio Wlamir Marques, dentro do Parque São Jorge, para o Brasília por 105 a 99. No outro jogo do dia, o Bauru venceu o São José por 73 a 67 e está na quarta colocação na tabela com quatro vitórias e apenas duas derrotas na competição.

Apesar de ter sofrido uma derrota mais dura, o Botafogo está em situação melhor na tabela do NBB. O time tem três vitórias em sete jogos até agora e, com um aproveitamento de 42,9%, está na décima posição. Já o Corinthians é o 16º colocado com duas vitórias, quatro derrotas e apenas 33,3% de aproveitamento.

Os algozes dos dois alvinegros estão em situações diferentes. O Brasília venceu quatro dos sete jogos que fez e é o sétimo colocado com 57,1% de aproveitamento. Já o Paulistano acabou com uma sequência de três derrotas seguidas e está em 15º com o mesmo aproveitamento do Timão.