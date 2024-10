Mais um poupado na lista final das Eliminatórias da AmeriCup

A Seleção Brasileira masculina de basquete definiu a lista final de convocados para a janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025. Os 13 nomes que se apresentam em Belém, no Pará, para jogos contra Uruguai e Panamá, nos dias 21 e 24 de novembro, no Mangueirinho, foram anunciados pelo técnico Aleksandar Petrovic. Além dos desfalques de Yago e Léo Meindl, a equipe também não deve contar com Vitor Benite.

"Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Leo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, e Benite, que irá descansar também. Mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro", explicou Aleksandar Petrovic.

Além de veteranos como Raulzinho, Georginho, Lucas Dias e Bruno Caboclo, a lista para a primeira janela da AmeriCup conta com jovens. Entre eles, estão Mathias, de apenas 16 anos, Nathan Mariano e Zu Júnior. Deodato, Elinho, Marcio Henrique e Alexey são outros novos nomes que já acumulam convocações.