Em noite de recordes, Betinho lidera vitória do Caxias no NBB

Uma noite especial para o Caxias do Sul e para o seu ala Betinho! Nesta quinta-feira (31), o Caxias conquistou a segunda vitória na temporada após derrotar o Pato Basquete por 81 a 80. Líder da equipe, Betinho anotou 27 pontos pegou quatro rebotes e deu cinco assistências. Além disso, o experiente ala de 36 anos se tornou o nono jogador a completar 500 jogos no NBB e ainda se tornou o sexto maior cestinha da história da liga.

Para se tornar o sexto jogador com mais pontos na história do NBB, Betinho precisou passar a marca de Jefferson, do Pinheiros, que tem 6114 pontos. Com a grande atuação de hoje, o ala do Caxias chegou a pontuação de 6.161 e se isolou na sexta colocação. O líder histórico da liga atua justamente ao lado de Betinho. Trata-se do estadunidense Shamell Stallworth, que soma 8.976 em 523 partidas no NBB.

A partida

Mas quem pensa que a noite de recordes foi tranquila está enganado. Isso porque o Caxias do Sul e o Pato Basquete fizeram um jogaço com emoção até o final. Jogando em casa, no Ginásio do Sesi, o Caxias não fez uma boa primeira metade de partida. Os vistitantes saíram na frente no primeiro quarto em 16 a 15 e, em seguida, ampliaram a diferença para 42 a 34.