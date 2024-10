Com Gui Santos, Warriors bate Pelicans novamente na NBA

Pela segunda vez em 24 horas o Golden State Warriors derrotou o New Orleans Pelicans pela NBA 2024/2025. Novamente no Chase Center o time de São Francisco triunfou com certa tranquilidade e alcançou a quarta vitória em cinco jogos na atual temporada. A vitória nesta quarta-feira (30) veio pelo placar de 104 a 89 e teve a presença do brasileiro Gui Santos.

O Warriors, no entanto, teve mais uma vez a ausência de Stephen Curry, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida diante dos Los Angeles Clippers. Sem a principal estrela, o time da Califórnia precisou contar com uma ótima atuação coletiva. Assim, seis jogadores da equipe alcançram dígitos duplos em pontos. Destaque especial para o ala-armador Buddy Hield, que anotou 21 pontos.

Já com a vitória garantida o técnico do Golden State, Steve Kerr, rodou o elenco e deu tempo em quadra para os jogadores do banco. Gui Santos, então, atuou por cerca de um minuto e meio. O brasileiro até tentou um arremesso para três pontos, mas não converteu a tentativa.