Jokic faz 40 pontos pelo segundo jogo consecutivo e Denver vence na prorrogação

Nikola Jokic está tendo um grande início de temporada na NBA. O atual MVP da principal liga de basquete do planeta marcou 40 pontos na noite desta segunda-feira (28) e conduziu o Denver Nuggets à primeira vitória do ano. Sua equipe derrotou o Toronto Raptors por 127 a 125, após prorrogação, na Scotiabank Arena, no Canadá. Foi o segundo jogo consecutivo em que o pivô sérvio marcou mais de 40 pontos, um feito inédito para sua carreira.

Jokic esteve em quadra por 44 minutos e foi o cestinha da difícil partida para o Nuggets. O Toronto liderou o placar durante praticamente todo o tempo e chegou a impor 15 pontos de vantagem no terceiro período. Com a ajuda do "Joker", autor de 17 pontos na segunda etapa, o time de Denver encostou no placar e conseguiu empatar o duelo com uma cesta de dois pontos de Jamal Murray, na última posse.

O jogo foi para a prorrogação, onde o Nuggets conseguiu liderar desde o início, contando com mais sete pontos do pivô sérvio, e conquistou o triunfo. Jokic marcou 40 pontos e teve quase o dobro de pontos do segundo maior pontuador do jogo, que foi Scottie Barnes, do Raptors, com 21 pontos. O pivô de Denver teve 67% de aproveitamento nos arremessos de quadra, convertendo três cestas do perímetro, e ainda anotou dez rebotes e quatro assistências.