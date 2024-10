Jokic estreia na temporada com triplo-duplo, mas Nuggets perde

O sérvio Nikola Jokic iniciou a temporada da NBA com uma das coisas que ele já está mais habituado a fazer: um triplo-duplo. O pivô anotou 16 pontos, pegou 12 rebotes e deu 13 assistências na derrota do Denver Nuggets para o Oklahoma City Thunder por 102 a 87, na madrugada desta sexta-feira (26), na Ball Arena, tornando-se o primeiro jogador a atingir dígitos duplos em três estatísticas em uma partida da liga nesta temporada.

Jokic jogou por 35 minutos e ficou muito perto de fazer o triplo-duplo já no terceiro período, mas não bateu a marca por um rebote. O pivô pegou o rebote que faltava assim que entrou em quadra no último quarto e concretizou a estatística. Ele aumentou seus números na reta final da partida, mesmo com o Nuggets já sem grandes chances de ganhar a partida.

O OKC tomou as rédeas do placar no final do primeiro período e, a partir de então, não saiu mais. A equipe chegou a emplacar 19 pontos de vantagem no terceiro quarto e encaminhou a vitória para o último quarto. O canadense Shai Gilgeous-Alexander, principal nome de Oklahoma, foi o cestinha do jogo com 28 pontos, seguido por Chet Holmgren, com 25 pontos e 14 rebotes.