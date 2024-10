Gui Santos entra no fim e marca três pontos na estreia da NBA

O brasileiro Gui Santos estreou na temporada 2024/2025 da NBA. Ele entrou nos minutos finais da partida que teve vitória do Golden State Warriors sobre o Portland Trail Blazers por 139 a 104, na madrugada desta quinta-feira (24), no Moda Center, em Portland. O ala, que faz sua segunda temporada na principal liga de basquete do planeta, marcou três pontos no duelo.

Do banco de reservas, Gui Santos viu sua equipe fazer uma partida dominante. Jogando em casa, o Trail Blazers até tomou as rédeas do placar na maior parte do primeiro período, mas logo o Warriors tomou a dianteira e abriu larga vantagem até liquidar a vitória. Tamanha era a vantagem ao final do terceiro período (99 a 72) que o técnico Steve Kerr pôde poupar Draymond Green e Stephen Curry no período final.

Os jogadores que não tiveram tanta oportunidade ao longo da partida puderam entrar no último quarto, como foi o caso de Gui Santos. O brasileiro de 22 anos não havia entrado em quadra em nenhum momento da partida e jogou os 5min07s finais. Apesar do placar já estar definido, os instantes finais foram bem movimentados. Gui marcou três pontos (um lance livre e uma cesta de dois pontos), pegou um rebote e deu uma assistência.