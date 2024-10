Corinthians quebra invencibilidade do Flamengo no NBB 24/25

Este foi o segundo triunfo do Corinthians no NBB, que agora possui 50% de aproveitamento e aparece na oitava posição da classificação. Já o Flamengo, que conheceu seu primeiro revés, é o terceiro colocado. O Rubro-Negro voltará a jogar neste sábado (26), às 11h, contra o Pinheiros, também no Maracanãzinho, enquanto o Timão duelará na próxima quinta-feira (31), às 20h, contra o KTO Minas, em casa.

Sesi Franca vence jogaço contra o Paulistano

O outro grande jogo da noite veio no clássico entre Paulistano e Sesi Franca, disputado no ginásio Antônio Prado Júnior. Os ataques funcionaram bem e as duas equipes protagonizaram a maior pontuação de uma partida nesta edição do NBB, com vitória francana por 100 a 90. Depois de ficar atrás ao longo de praticamente todo o primeiro tempo, o time do interior fez um ótimo terceiro período e tomou a dianteira do placar para sair vitorioso.

Hinkle foi o grande destaque da partida. Ele marcou 29 pontos, com cinco cestas de três, em um aproveitamento de 83,3% do perímetro. O jovem Nathan Mariano fez 20 pontos, seu recorde pessoal no NBB, enquanto David Jackson anotou 17 pontos. Pelo lado da equipe da casa, Ferreyra fez 24 pontos, enquanto Silvio Neto fez 20.

O Franca se recuperou da derrota sofrida diante do São Paulo na última rodada e voltou a vencer no NBB, chegando ao terceiro triunfo na liga. A equipe aparece na quarta colocação na tabela de classificação. Já o Paulistano conheceu seu segundo revés e, com um único triunfo, é o 14º. Paulistano e Franca voltarão a jogar segunda-feira (28). O Paulistano terá o Bauru, às 19h30, enquanto o Franca duelará contra o Pato, às 20h.

Mais partidas

Pela manhã, o Pinheiros derrotou o Botafogo por 80 a 67 e chegou à segunda vitória seguida com Raulzinho em quadra. O armador, ex-NBA, marcou 12 pontos, anotou seis assistências e pegou dois rebotes. O cestinha pinheirense foi o jovem Reynan, que marcou 24 pontos. Pelo lado botafoguense, Mathias marcou 15 pontos. Agora, o Pinheiros tem três triunfos e um revés no NBB, aparecendo em quarto lugar na classificação. Já o Fogão é o oitavo, com duas vitórias e duas derrotas.