Seleção feminina se apresenta para o Sul-Americano Sub-15

A seleção brasileira se encontra no grupo B, ao lado de Argentina, Equador e Uruguai. Já a chave A, conta com Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela, a dona da casa. Todas as equipes se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos, com as duas melhores avançando para as semifinais. No período de treinos no Brasil, o time terá como assistente convidada a ex-jogadora Alessandra, campeã mundial em 1994, medalhista olímpica em Atlanta-1996 e Sydney-2000 e hoje treinadora no Esporte Clube Sírio.

Confira a convocação completa da seleção brasileira feminina para o Sul-Americano Sub-15

Ana Carolina Moreira - Mangueira

Anita Kotowski - Associação FlyBoys

Eloa Almeida - Indians Tupã

Ester Santos - Mampituba

Isabele Koerich - AJAB

Isabella Batista - São Bernardo/Instituto Brazolin

Júlia Vitória - São José Basketball

Julya Gabrielle - Itatiba

Karen Reynen - ABU/Ubiratã

Katia Damascena - Sport Recife

Laura Rosa - Sociedade Thalia

Livia Abreu - Itatiba

Maria Perandini - São José Basketball

Maria Clara Fardin - São José Basketball

Mariana Martorano - APAGE BASK

Sofia Mendes - Foz Basquete

Sophia Grael - Macduffie Prep School (EUA)

Valentina Goetz - Midas Araçatuba