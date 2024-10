São Paulo bate Franca e mantém início invicto no NBB

Os atuais campeões reagiram no período seguinte e foram ao intervalo apenas um ponto atrás no placar, em 37 a 36. No entanto, o time da casa voltou melhor para a segunda etapa e administrou bem a vantagem fechando o terceiro quarto em 59 a 54. Por fim, o São Paulo dominou as ações noperíodo final e selou a terceira vitória em três partidas da atual temporada do NBB.

O armador Ricardo Fischerliderou o Tricolor Paulista em pontos (16), além de pegar três rebotes e dar quatro assistências na partida. Por outro lado, Georginho de Paula foi o destaque do Franca com um duplo-duplo de 10 pontos e 10 rebotes, além de ter sete assistências.

Outros jogos

Mais cedo, o Pato Basquete recebeu e atropelou o Fortaleza no Ginásio do Sesi. A equipe paranaense venceu por 89 a 60, superando os rivais em todas as parciais da partida. O americano Austin Wrighten foi o cestinha do jogo com 19 pontos, além de somar três rebotes e duas assistências para os vencedores Enquanto, pelo lado dos visitantes, Léo Abreu liderou a equipe com 14 pontos, três rebotes e duas assistências.

Já o Corinthians arrancou uma boa vitória fora de casa contra o Botafogo. O Timão triunfou pelo placar de 73 a 58 no Ginásio Oscar Zelaya. Com uma atuação espetacular, o ala estadunidense Thornton conduziu os paulistas para a vitória com 22 pontos e oito rebotes. Enquanto do lado carioca, Novas Mateo marcou 15 pontos e três assistências.