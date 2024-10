Gaúchos aprontam sobre nordestinos fora de casa pelo NBB

O bom momento do União permaneceu no terceiro período, fechando a parcial em 62 a 48. O Fortaleza ainda diminuiu a diferença no último período, mas o jogo acabou 79 a 70. Três jogadores marcaram 15 pontos: Dikembe, do União Corinthians, e Anderson e Cassiano, do Fortaleza. McClanahan, da equipe cearense, atuou apenas os cinco primeiros minutos e fez nove pontos em um aproveitamento de 100% nos arremessos de quadra.

Situação na liga

Curiosamente, as quatro equipes que entraram em ação a noite desta sexta-feira agora têm campanhas iguais, com uma vitória e uma derrota no NBB. União Corinthians e Caxias do Sul haviam perdido em suas estreias, enquanto Fortaleza e Unifacisa haviam vencido na rodada inicial. O Caxias é o sétimo da tabela de classificação, o Fortaleza é o oitavo, o União Corinthians é o nono e o Unifacisa é o décimo.

O próximo compromisso do Fortaleza Basquete Cearense será na terça-feira (22), às 19h30, contra o Pato Basquete, no Paraná. Os gaúchos Caxias do Sul e União Corinthians se enfrentarão no Sesi - Caxias na quarta-feira (23), às 20h. O Unifacisa também duelará contra o Pato fora de casa, mas na sexta-feira, às 19h30.