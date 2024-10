Minas vence Bauru na prorrogação com game winner de Baralle

Em uma noite agitada no Novo Basquete Brasil, o KTO Minas voltou a vencer no NBB. A equipe mineira foi até o interior de São Paulo enfrentar o Bauru Basket no Panela de Pressão. Em uma partida cheia de reviravoltas, o Minas venceu na prorrogação por 82 a 81 com uma cesta de três pontos de Baralle nos segundos finais. A noite ainda teve vitórias de Sesi Franca, Flamengo e Mogi das Cruzes.

O jogo entre Minas e Bauru começou com baixa produtividade, com as duas equipes cometendo muitos erros nos arremessos. Os donos da casa lideraram o placar nos primeiros minutos. Mas a partir do segundo quarto, o ataque do Minas começou a crescer no jogo, com um grande domínio do garrafão. Ao final da prorrogação, o Minas liderava o placar por 54 a 39.

Mas Bauru não deixou o Minas confortável no último quarto. Aproveitando os lances livres e alguns arremessos do perímetro, o time paulista fez uma parcial de 32-17 para empatar o jogo em 71 a 71 no tempo regulamentar. No tempo extra, Bauru liderava por três pontos faltando 45 segundos para o término da partida, com o Minas diminuindo o placar para 81 a 79 com um lance livre. Na última jogada, Baralle acertou uma cesta de três pontos, para dar a vitória ao time de Belo Horizonte.