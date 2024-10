Apresentado no Pinheiros, Raulzinho tem Europa como objetivo

Esta segunda lesão foi de menor grau e Raul conseguiu disputar duas partidas nos Jogos Olímpicos, semanas depois. Depois da experiência na seleção, o armador decidiu mudar de ares e optou por fechar com o Pinheiros por também já conhecer o Vitor Galvani, técnico da equipe e com quem já trabalhou. O craque quer aproveitar ao máximo sua estadia no clube para também inspirar o plantel pinheirense, que é majoritariamente formado por jovens.

"Vou passar minha experiência, detalhes de jogo, detalhes de ética de trabalho, tentar ser um exemplo. Quero que eles me olhem e vejam que eu estou treinando e dando o máximo cada dia. Isso me dá um pouco mais de motivação de estar aqui, poder passar essa experiência. Sabendo que não vai ser, provavelmente, uma temporada inteira, mas que o tempo que eu estiver aqui posso ajudar o basquete brasileiro, ajudar essa molecada porque eu sei que o time do Pinheiros tem muitos atletas com qualidade para ter um futuro muito bom no basquete", falou Raul.

O recomeço

Para seu recomeço no Pinheiros, ele escolheu vestir a camisa 19, que carrega consigo um simbolismo bem caracterizado com aquilo que o armador quer viver neste momento de sua carreira. "Na numerologia, o 19 significa recomeço. Com o recomeço, você vai alcançar os objetivos que você tem e, querendo ou não, para mim é um recomeço. Depois de uma lesão, poder voltar ao Brasil e estar jogando no NBB de novo, acho que o número 19 vai representar isso", explicou Raulzinho.

Lógico que é a numerologia é só um número, é o meu trabalho que vai me fazer alcançar o objetivo. "Estou aqui e quero ganhar. Sou competitivo, independente do time que eu estiver. Eu sei que o Pinheiros não é favorito a ganhar alguns jogos, então eu quero poder competir, dar o meu máximo, ajudar essa molecada. O objetivo final na vida do atleta é sempre ganhar. Vou querer sempre ganhar, independente de quantos jogos e de contra quem a gente estiver jogando", completou.

Quando estreia?

Ainda não se sabe quando será a estreia de Raulzinho pelo Pinheiros. O armador já treinou com o elenco da equipe e recebeu elogios dos novos companheiros de clube. Ele se diz pronto, mas que precisa esperar o momento certo. "Minha vontade é de jogar já amanhã. É lógico que a gente sabe que tem um processo e eu preciso dar esse tempo. O dia que a minha capacidade física estiver pronta para o jogo, vou estar pronto para estrear", falou ele.