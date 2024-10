Raulzinho assina com Pinheiros e retorna ao NBB

Tem nome de peso retornando ao basquete nacional. Após 13 anos, o armador Raulzinho Neto está de volta ao Brasil. Ele foi anunciado nesta terça-feira (15) como novo reforço do Pinheiros para a temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB).

Com 32 anos, Raulzinho será um dos líderes dentro de quadro do Pinheiros, que é um time formado majoritariamente por atletas jovens no seu elenco. O armador chegou após um convite do técnico Vitor Galvani. "Tive uma boa conversa com o Galvani e fiquei feliz com o convite, com a oportunidade de voltar a jogar no Brasil. O Pinheiros é um clube reconhecido pelo excelente trabalho que faz, especialmente na base, revelando muitos jovens, e pela estrutura que possui. Estou me sentindo bem, totalmente recuperado da lesão. Estou muito animado, ainda preciso recuperar o meu melhor ritmo de jogo, mas com saudade de entrar em quadra", disse o atleta.

Jornada pela Europa e EUA

A última vez que Raulzionho jogou no NBB foi na temporada 2010/11 pelo Minas Tênis Clube. Na ocasião, o armador teve médias de 12,6 pontos, 2,9 rebotes e 2,2 assistências por jogo. Em seguida, Raulzinho foi para o basquete espanhol, onde defendeu o Lagun Aro Gipuzkoa Basket, e UCAM Murcia, antes de ser uma das escolhas do Atlanta Hawks no draft de 2013 na NBA.