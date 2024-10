Besiktas bate Ratiopharm Ulm, de Márcio Santos, pela Eurocup

Na volta do intervalo, as equipes estavam mais parelhas ainda, mas, mesmo assim, o Besiktas conseguiu alargar sua vantagem para mais sete pontos. No último período, o Ratiopharm Ulm conseguiu finalmente se dar melhor, marcando 25 pontos contra 18 do time turco. No fim, a partida terminou em 107 a 74 para o Besiktas.

Com o resultado, a equipe turca chegou à sua segunda vitória na Eurocup, alcançando a 6ª colocação do torneio. Por outro lado, o Ratiopharm Ulm, de Márcio Santos, amargou a sua primeira derrota, mas ainda se mantém na vice-liderança do campeonato, atrás apenas do Baloncesto Gran Canaria.