Mulheres lideram esforços para aumentar produção de açaí na Amazônia

"Depois disso, o próprio açaizal dá a autossustentação financeira", disse ele.

De forma mais ampla, a produção de açaí no Brasil cresceu 15% entre 2020 e 2023, de acordo com estatísticas do governo. O estado do Pará, onde está localizada a Ilha da Jussara, responde por 94% da produção do país e é um dos principais exportadores da fruta para empresas de alimentos e cosméticos em todo o mundo.

Na comunidade ao redor da Ilha da Jussara, cerca de 200 pessoas se dedicam à produção de açaí orgânico. As vendas combinadas das comunidades da região totalizam aproximadamente R$ 1,37 milhão por ano - mais de 85% de sua renda, de acordo com números do governo.

Durante a colheita, as famílias da vila podem ganhar quatro vezes mais do que o salário mínimo da região.

"Nós conseguimos muita coisa", disse Bezinha. "Minhas amigas (que) fazem parte... têm a sua casinha, têm a seu fogãozinho, seu banheiro próprio. E para nós mudou muito, muito mesmo"

