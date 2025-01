Sem leitos, Belém terá de usar dois portos para cruzeiros na COP30

Enquanto cidades da Europa e dos Estados Unidos avançam na restrição de cruzeiros devido aos impactos ambientais, na Amazônia, cresce a preocupação com os efeitos dessa atividade sobre os ecossistemas aquáticos e as comunidades ribeirinhas.

Os rios amazônicos recebem navios de grande porte desde o século 19, com rotas tradicionaindo como principais destinos Manaus (AM) e Santarém (PA). No entanto, a capital paraense perdeu espaço nesse cenário nos últimos 15 anos, o que resultou na falta de investimentos na infraestrutura necessária para receber cruzeiros de maneira sustentável.

Estudo ambiental previne a contaminação da água e morte de peixes

A navegação segura e sustentável depende de medidas preventivas, como estudos ambientais e planos de mitigação de prejuízos. Esses cuidados são cruciais para evitar consequências como contaminação da água e morte de peixes, explica Tiago Marinho, professor do curso de Engenharia de Pesca do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas da Ufopa (Universidade Federal do Oeste do Pará).

O especialista cita ainda a importância da inclusão da população que usa esses rios como fonte de renda ou transporte nas discussões do projeto. "É muito importante que, por exemplo, os pescadores, que tiram do peixe a sua renda, e as comunidades tradicionais sejam ouvidos e convidados para Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal de Belém para discutir os planos de revitalização de terminais rodoviários da cidade".

Tecnologia auxilia na prevenção de impactos ambientais

A tecnologia é aliada da prevenção dos impactos ambientais, oferecendo alternativas como a implantação de portos de menor impacto nas áreas marginais, estruturas de controle erosivo, além de ações que evitam a excessiva urbanização próxima aos rios, caracterizando uma retirada intensiva da várzea e o aterramento.