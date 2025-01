Renascimento da borracha põe economia sustentável de pé na Amazônia

Mas toda a família de Valcir voltou a viver da borracha: sua esposa e sua sogra a trabalham com destreza para fabricar objetos coloridos de artesanato, vendidos especialmente em Belém.

"Eu era servidora pública, mas a Prefeitura nunca me deu um emprego. Agora estou no meu primeiro trabalho. Estou adorando", conta a sogra de Valcir, Vanda Lima, uma mulher sorridente de 60 anos.

Renato Cordeiro, 57 anos, processa a borracha coletada em sua casa na margem do rio Anajás, no Pará Imagem: Pablo Porciuncula - 7.dez.2024/AFP

Questão de família

Com um dos piores IDH (índice de desenvolvimento humano) do Brasil, "os moradores do Marajó estavam precisando de uma renda", explica Zelia Damasceno, que fundou a Seringô com o marido para incentivar a bioeconomia na região.

Embora a princípio tenham fomentado o artesanato, o casal percebeu que o seringueiro estava "insatisfeito" em apenas extrair o látex de vez em quando para que sua esposa trabalhasse.