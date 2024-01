'Árvore' com painéis solares em forma de folhas gera mais energia por m²

Imagine uma estrutura capaz de gerar três vezes mais energia solar por metro quadrado do que sistemas convencionais, e que ainda seja capaz de oferecer funcionalidades como conexão USB, rede wi-fi e recarga para carros elétricos.

Imagem: Divulgação LabTel

Ela já existe e foi denominada de 'árvore solar'. Desenvolvida por pesquisadores do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (CPID) e do Laboratório de Telecomunicações (LabTel) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o primeiro protótipo deve ser instalado em março de 2024 no Parque Cultural Casa do Governador, na cidade de Vila Velha.