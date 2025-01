Invasão 'alienígena' de planta mata bichos e trava barcos, mas há uma saída

Joseph propõe agora que as sacolinhas biodegradáveis criadas por sua empresa se tornem embalagem de sementes de árvores. A HyaPak firmou uma parceria com o governo queniano em seu programa de reflorestamento criado em 2022, em que as autoridades locais se comprometeram a plantar 15 bilhões de sementes até 2032 em áreas de florestas degradadas —um esforço de aumentar em 30% a cobertura verde de uma nação que perdeu 14% de suas árvores apenas entre 2001 e 2023, de acordo com dados da plataforma online da rede de ONGs Global Forest Watch.

Convencionalmente, sacolas que transportam sementes de reflorestamento são descartadas após o plantio, gerando lixo e pegada de carbono estimada em 1,6 kg a 1,7 kg por Joseph. Já a alternativa da HyaPak pode ser plantada junto com a semente e se decompõe liberando nutrientes no solo para alimentar a planta, incluindo nitrogênio. Além disso, o bioplástico reduz o ritmo de infiltração de água no solo durante os primeiros meses da planta, reduzindo a necessidade de irrigação.

Você compensa as emissões de carbono que vão ser produzidas, usa menos água e adiciona mais nutrientes -- é uma situação em que [todos os lados] ganham --as comunidades, o planeta e o agricultor.

Joseph Nguthiru, à rede americana CNN.[

O bioplástico inventado por Joseph já começou a ser exportado para os EUA e a Alemanha. Ele ainda planeja estabelecer franquias na Índia e em El Salvador, dois países em que há grandes infestações da planta "alien". Já no Quênia, suas sacolinhas já foram plantadas com mais de 500 sementes na Floresta Ngong.

Atualmente, ele procura os caminhos mais rápidos para levar esta inovação a outros países, mesmo que signifique revelar os segredos por trás da invenção a outras empresas. "Gerações anteriores falharam conosco e os que vêm aí estão olhando para nós. Somos aqueles que vão ter de viver com um planeta 1,5ºC mais quente. Cabe à minha geração criar soluções para a crise climática porque, se não fizermos, não vamos conseguir [sobreviver]."