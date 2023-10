Ele venceu praga, salvou cultivo de algodão no sertão e exporta para Europa

Os novos conhecimentos que permitiram que o agricultor driblasse o bicudo e garantisse a sustentabilidade da produção vieram da sua participação na Proposta do Consórcio do Algodão Agroecológico. A iniciativa da ONG cearense Esplar estava em curso desde 1991, com o nome de Projeto Consórcio Agroecológico com Algodoeiro Mocó.

Imagem: Arquivo pessoal

Mocó é uma variedade de algodão em formato de árvore muito comum no Ceará e que, inclusive, se desenvolve melhor em períodos de estiagem prolongada. Na época, o projeto estimulou o cultivo somente desta espécie. Com o passar dos anos, também introduziu o plantio do algodão herbáceo, que é uma variedade rasteira.

Por meio de cursos, seminários, intercâmbios e capacitações, 'seu' João e outros agricultores conheceram as práticas sustentáveis que, além de tornar a cultura do algodão viável, a tornou sustentável ambientalmente. O projeto conta com recursos de fundos e agências de cooperação internacional e de órgãos públicos governamentais.

'Se não pode vencê-los...'

Depois de amargar o prejuízo, o agricultor chegou a desistir do algodão - que dado ao seu valor no mercado, era chamado de 'ouro branco do Sertão' - e passou a cultivar apenas milho e feijão, as conhecidas colheitas de sequeiro, que são culturas adaptadas a regiões com pouca pluviosidade. "Mas era o algodão que pagava as contas", diz.